Contador: ‘Cada uno es libre de parar o no parar si hay una caída’

REDACCIÓN, (EFE).- El corredor español del Saxo Bank Alberto Contador aseguró hoy en la salida de la quinta etapa en Logroño que cada uno "es libre" de parar o no parar en el caso de que se produzca una caída y que su objetivo es estar "concentrado" en lo suyo.

"Espero que hoy sea una etapa tranquila porque estos días han sido muy duros debido al calor, yo me encuentro bien y las piernas van respondiendo aunque esto no ha hecho nada más que empezar", precisó.

"He visto las imágenes de la caída de ayer repetida pero lo de parar o no parar, cada un es libre de hace lo que quiera. Yo tengo que estar concentrado en carrera y el resto son cosas que no me atañen", aseguró el corredor de Pinto.

Contador reconoció que la jornada de ayer no había sido demasiado propicia. "En la caída tenía implicado a algún compañero y yo mismo tenía dudas sobre la bicicleta porque me dieron un golpe y hubo un momento en que no sabía bien cómo estaba", dijo Contador que vio como uno de los principales damnificados fue su compañero Nicki Sorensen.

El danés bajó hoy del autocar de su equipo con una aparatoso vendaje en la pierna izquierda y dijo en perfecto castellano: "la caída fue muy dura, pero ya hay que olvidarla".