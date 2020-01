Contador: ‘Se ha puesto a tiro recortar tiempo y no suponía un gran desgaste’

NAVARRA, España. (EFE).- El corredor español del Saxo Bank Alberto Contador aseguró tras la segunda etapa de la Vuelta Ciclista a España, con llegada en Viana (Navarra), que "se ha puesto a tiro recortar algo de tiempo y no suponía un gran desgaste".Contador ganó hoy domingo, 19 de agosto, dos segundos en la clasificación general al ser tercero en el esprint intermedio de Viana en una etapa que ha calificado de cómoda pese al calor. "A veces hay que intentarlo en estas situaciones, me he visto adelante, se ha puesto a tiro y lo he intentado porque no suponía un gran desgaste físico y a veces las grandes vueltas se deciden por segundos", manifestó a los periodistas tras su llegada a la línea de meta.