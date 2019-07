Cruel inicio del British Open para Tiger Woods y McIlroy

El inicio de la primera edición del British Open de golf en Irlanda del Norte desde 1951 se transformó en una pesadilla para sus excampeones, especialmente para el ídolo local Rory McIlroy, autor de un cuádruple bogey en el primer hoyo y de un triple bogey en el último, y para el estadounidense Tiger Woods, este jueves en el Grand Slam más antiguo.

Antes de iniciar el segundo recorrido el viernes, el estadounidense JB Holmes figura en solitario en cabeza tras conseguir evitar las trampas del Royal Portrush y acabar con una tarjeta de 66 golpes, cinco bajo par. El golfista de Kentucky, tercero en el British Open en 2016, acabó el primer día con un golpe de ventaja sobre el segundo, el irlandés Shane Lowry.

