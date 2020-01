Cruyff: 'No creo que vuelva a entrenar más, no me veo en otro banquillo'

BARCELONA, España. (EFE).- El seleccionador de Cataluña, Johan Cruyff, ha asegurado, tras el que ha sido su último encuentro como técnico del combinado catalán ante Nigeria, que seguramente no vuelva a dirigir a ningún otro equipo.

"No creo que vuelva a entrenar más, no me veo en otro banquillo, aunque siempre hago demasiadas cosas y no voy a estar aburrido", ha manifestado.

El holandés ha explicado su experiencia durante estos tres años al frente de la selección: "Lo he hecho con mucho gusto y me he encontrado con jugadores que querían estar aquí, ha sido un orgullo dirigir a Cataluña".

Cruyff no ha valorado la posible oficialidad del equipo en el futuro, "pero los jugadores sí tienen calidad para competir", ha matizado.Sobre el empate ante Nigeria en Cornellá-El Prat (1-1), el holandés ha comentado que el encuentro ha sido "muy bonito de ver y de alta calidad".

El conjunto africano ha recibido los elogios de Cruyff: "Es un equipo muy fuerte y si no estás muy fino y pierdes el balón te pueden hacer daño".

Por otra parte, el técnico holandés ha afirmado que "Pep Guardiola sería el seleccionador ideal pero todavía es muy joven para esto, ahora parece que va a entrenar en Inglaterra y si es así no tendría tiempo en estas fechas (ya que en la Premier League no hay parón de invierno) para dirigir a Cataluña "