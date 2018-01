David Beckham anuncia equipo de MLS en Miami

El ex astro de fútbol David Beckham y sus socios, entre ellos el empresario boliviano Marcelo Claure y su colegas cubano-estadounidenses Jorge y José Mas, anunciaron un nuevo equipo de MLS en el sur de la Florida el lunes.

“Vamos a construir una de las franquicias más exitosas de la historia” del fútbol, expresó Claure, ovacionado por decenas de fanáticos que coreaban su nombre. El anuncio del 25to equipo de la liga de fútbol profesional en Estados Unidos se tornó en una gran fiesta en el centro de la ciudad, después de cuatro años de intensas negociaciones que varias veces estuvieron a punto de fracasar.

"I promised my son that I wouldn't get emotional." - David Beckham #FutbolMiamiMLShttps://t.co/m8SvsmbAcE