PARÍS, Francia (EFE).- El centrocampista inglés David Beckham no fichará por el París Saint-Germain (PSG) por "razones familiares", informó este martes el director deportivo del club, el brasileño Leonardo de Araujo, durante la concentración del equipo en Doha.

"Sí, se ha terminado", comentó el brasileño, quien agregó que "Es una pena" porque el futbolista "tenía muchas ganas de venir a París. Pero el bienestar de su familia en Los Ángeles y la voluntad de no cambiar todo en su vida ha pesado". El anuncio que hizo oficial que el jugador de 36 años no aterrizará en París puso fin a un culebrón de que se inició el pasado septiembre, cuando el propio Leonardo evocó la posibilidad de reclutar al ex del Manchester United y del Real Madrid.

Beckham terminaba contrato con Los Ángeles Galaxy a finales de año y el dinero catarí de los nuevos dueños del PSG, que se gastaron más de 85 millones de euros (unos 110 millones de dólares) en fichajes en verano, hacía posible que un jugador con el "glamour" del inglés llegase a un club que aspira a convertirse en "un grande de Europa" a golpe de talonario.

La prensa francesa incluso publicó el que hubiera sido el salario del marido de la Spice Girl Victoria y que ascendía a 800 mil euros brutos al mes, (más de un millón de dólares) una cifra controvertida en Francia, un país poco habituado a que los futbolistas perciban semejantes sueldos.

Incluso la semana pasada, durante la presentación del nuevo técnico del PSG, el italiano Carlo Ancelotti, el responsable deportivo del club no cerró del todo la puerta al codiciado fichaje de Beckham. "No está cerrado (...). Tiene una vida hecha en Los Ángeles y es difícil cambiar algo así", avanzó Leonardo.