Davis vence por nocaut al panameño Núñez y retiene cinturón superpluma

El estadounidense Gervonta Davis venció por nocaut en el segundo asalto al panameño Ricardo Núñez para retener su cinturón de los superplumas de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), en combate efectuado este sábado en Baltimore, su ciudad natal.

Luego de un primer asalto de estudio, Davis salió buscando el cuerpo a cuerpo en el segundo y tras un descuido del canalero, un zurdazo del campeón le puso ya en mal estado. Acto seguido, Davis continuó con un par de zurdazos más en una andanada de golpes que hizo que el árbitro interviniera para parar el desigual combate.

24 years old

22 Fights

21 Knockouts

0 Losses

