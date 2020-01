Dayron Robles espera regresar a fines de agosto

10:00 a.m. - LA HABANA, Cuba (AP). -El campeón olímpico Dayron Robles regresó a su natal Cuba para recuperarse de las molestias que lo tienen alejado de las competencias y no le puso fecha al esperado duelo con el estadounidense David Oliver.

La rivalidad entre los dos hombres en los 110 metros con vallas se ha calentado desde que Oliver marcó 12.89 segundos el 16 de julio en París, rozando la plusmarca mundial de 12.87 que ostenta Robles.

"No me he sorprendido de los resultados de Oliver. Todos los atletas se preparan muy fuerte, Oliver también y quiere el récord. Es lógico", expresó Robles a la emisora cubana Radio Progreso el martes en la noche a su regreso a la isla.

Este año, Oliver le ganó a Robles en mayo en Daegu, Corea del Sur, con registro de 13.11 para el primero y 13.26 para el segundo. Después no se han vuelto a medir porque Robles renunció a presentarse en París y en Mónaco, donde Oliver se impuso.

"Una carrera con el cubano y el estadounidense es un show muy esperado por mucha gente", admitió Robles. Sin embargo, agregó que no sabía cuando se volvería a dar y solo comentó que "espero recuperarme para seguir en Londres (el 23 de agosto)".