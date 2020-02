Directivos piden prudencia a técnico Vanemerak

9:41 a.m. - BOGOTÁ, Colombia (DPA). -La Junta Directiva del club de fútbol colombiano Millonarios le pidió hoy al técnico argentino Mario Vanemerak que tenga "prudencia" en sus declaraciones, después de que éste amenazara con renunciar a raíz de la molestia que siente por la falta de contrataciones.

Vanemerak llegó el año pasado al equipo bogotano y en un corto tiempo logró buenos resultados. Aunque no pudo disputar un lugar de honor en la liga colombiana, avanzó hasta la semifinal de la Copa Sudamericana.

El estratega dijo este lunes que estaba dispuesto a renunciar ante la molestia que le causó la falta de arreglo para incorporar al atacante nigeriano Eric Obinna, que se sumó a la caída de otras negociaciones para contratar delanteros.

El argentino dijo que esperará hasta el próximo viernes para tomar una decisión en torno a su permanencia en el equipo y aseguró que, de renunciar, contará cosas que ocurren en el equipo que más títulos de liga ha ganado en Colombia.

"En este club hay cosas que la gente no sabe. Todos creen que soy un gil, pero de eso no tengo nada. Aquí hay gente que se gana plata con la llegada de jugadores y el equipo les importa poco. Yo lo sé y algún día lo haré público", afirmó.

Según el presidente del club, Juan Carlos López, los directivos le reiteraron el respaldo al técnico, pero al mismo tiempo le pidieron "prudencia" en sus declaraciones. Vanemerak afirmó que sabe que cuenta con el respaldo de López pero que ese apoyo no es unánime en la Junta Directiva.

En declaraciones que publica hoy el diario El Tiempo, López comentó que le pidió a Vanemerak que dé los nombres de las personas que, según su denuncia, se lucran con la transferencia de jugadores.

Uno de los principales socios de Millonarios, el ex técnico del club y ex seleccionador colombiano Luis Augusto García dijo que apoya a Vanemerak y que no es cierto que haya contactado al técnico Jorge Luis Bernal, que hace poco renunció al Cúcuta Deportivo, para que asuma en su reemplazo.

García señaló que quiere que Vanemerak siga en el equipo y aseguró que siente aprecio por el técnico, a quien dirigió cuando Millonarios obtuvo sus dos últimos títulos de liga, en 1987 y 1988.