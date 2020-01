Djokovic confirma que jugará una exhibición en Brasil

PARÍS, Francia. EFE.- El serbio Novak Djokovic confirmó hoy, martes, 5 de junio, en París que disputará un partido de exhibición en Brasil, aunque aseguró que no sabe si será contra Gustavo Kuerten o frente a Thomaz Bellucci.

"Es la primera vez que hablo de todo esto. Está confirmado, sí, y estoy muy emocionado porque nunca he estado en Brasil, y he oído las mejores cosas de vuestro país", señaló a una pregunta de un periodista brasileño, aunque no citó fechas ni lugar del partido.

"Desde luego Guga (Kuerten) es la leyenda del tenis más grande allí. Me gustarÍa jugar contra él pero no está decidido. Incluso si juego contra Thomaz (Bellucci) será formidable", añadió. "Pero sólo la experiencia de estar en Brasil me hace muy feliz", dijo.