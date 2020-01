Djokovic: 'No hay favorito para la semifinal contra Federer'

PARÍS, Francia (EFE).- El serbio Novak Djokovic señaló hoy que no hay favorito claro para la semifinal contra Roger Federer en Roland Garros.

"Fue una semifinal fantástica", recordó Djokovic sobre el partido contra el de Basilea en el 2011, también en semifinales. "Conocemos muy bien a Roger y sabemos que va a dar lo máximo en esta etapa del torneo. Jugó de manera increÍble, yo también, y espero tener un partido tan bueno como el de 2011".

"Para mí, es crucial estar concentrado y agresivo desde el principio, porque él lo controla todo. No hay favorito para esta semifinal y todas las posibilidades están abiertas", añadió.

"No hay ninguna explicación racional para expresar qué se supone que hay que hacer cuando estás abajo y a punto de perder el encuentro", dijo Djokovic sobre las cuatro bolas de partido que levantó.

"Mentalmente, hay que ser muy fuerte y tener confianza en tus golpes, además de experiencia, He tenido partidos similares a este cuando estaba a punto de perder el partido. Tampoco quiero decir que soy muy sabio y que sé cómo hacerlo, pero creer en mis golpes y ser agresivo fue la clave", analizó Djokovic.

"A este nivel, el tenis es muy mental, hay que controlar muchas emociones. Físicamente estamos todos en buenas condiciones, es cuestión de un punto a veces.

Él también merecía ganar, pero así es el deporte, el tenis".

Djokovic comentó sobre el susto en la pierna derecha que no es de importancia. "En ese momento no sabía qué esperar y cómo iba a reaccionar mi pierna. Fue el isquio que me molestó un poco, pero no pasó nada, por suerte", dijo.