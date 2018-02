Duelo Ronaldo-Neymar pone en riesgo a técnicos

La Liga de Campeones reanuda actividades con un apetecible duelo entre los aristócratas y los revoltosos del fútbol europeo. Los anfitriones: Real Madrid, el indiscutible rey del continente con 12 títulos y encabezado por Cristiano Ronaldo, nombrado cinco veces mejor jugador del año a nivel mundial.

Los visitantes: Paris Saint-Germain, el advenedizo que arrasó con el récord de transferencias en el fútbol para incorporar a Neymar a la misión de sumarse a la élite del deporte.

El Santiago Bernabéu será el miércoles el escenario del regreso del astro brasileño a España seis meses después de que el heredero del trono de Cristiano fuera arrancado del Barcelona por 222 millones de dólares.

Neymar, de 26 años, busca el estatus supremo que Cristiano ya tiene. Cristiano, por su parte, ha ayudado al Madrid a ganar tres de los cuatro títulos de la Champions, con dos goles en la victoria sobre la Juventus en la final de la temporada pasada.

La Juve, por su parte, abrirá la fase eliminatoria esta semana frente al Tottenham el martes, mismo día en que el Manchester City viaje a Basilea. El Liverpool visitará al Porto el miércoles pero se necesitaría algo realmente especial para desviar los reflectores de la capital española.

JUVENTUS-TOTTENHAM

Pese a que el delantero Paulo Dybala se encuentra alejado por una lesión muscular, la Juventus puede apoyarse en Gonzalo Higuaín, que ha anotado seis veces en cuatro compromisos. Y es muy probable que el argentino lidere la fuerza ofensiva junto a Mario Mandzukic, que metió par de goles en sus tres actuaciones en la fase de grupos.

Tras un inconsistente inicio de temporada, la defensa se ha plantado y los Bianconeri sólo han permitido un gol en 16 partidos en todas las competencias, imponiendo un record del club. Pero la defensa estará ante uno de los delanteros más letales de Europa cuando se mida con Harry Kane, que ha anotado 34 goles con el Tottenham en todas las competencias en la presente campaña.

