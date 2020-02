EU se enfrenta a Costa Rica con división interna

DENVER, EU. (DPA).- Pese a que apenas se disputó una jornada del hexagonal de la Concacaf para la clasificación a Brasil 2014, la derrota en Honduras destapó dudas y urgencias en la selección de Estados Unidos (EU), que mañana se mide en Denver a Costa Rica.

El miércoles, el portal Sporting News reveló las críticas de hasta 11 jugadores anónimos a las tácticas del seleccionador, el alemán Jürgen Klinsmann, y a la química dentro del equipo.

“Es vergonzoso”, criticó Michael Bradley, uno de los veteranos de la selección estadounidense. “Uno cruza la línea cuando airea sus ideas y decepciones fuera del equipo”, se quejó.

En medio del posible divorcio entre los jugadores y Klinsmann llega Costa Rica, un equipo al que los Estados Unidos no ha ganado desde 2005. Y el martes, el gran duelo en el estadio Azteca ante México.

“No ayuda a nadie, esto es muy decepcionante en una semana tan importante como ésta”, agregó Bradley. ”No importa”, dijo el capitán Clint Dempsey, que se quiso centrar sólo en el fútbol. Klinsmann afronta además el partido sin los lesionados Edgar Castillo, Timmy Chandler, Steve Cherundolo, Tim Howard, Fabian Johnson, Jonathan Spector, José Torres ni Danny Williams.

“Sabemos que tenemos una enorme tarea por delante y confiamos en que el grupo lo saque adelante”, dijo Klinsmann, que lamentó las ausencias por lesión y pidió que los sustitutos den un paso hacia delante.

Klinsmann decidió además prescindir del veterano Carlos Bocanegra, uno de los posibles líderes de la rebelión, a pesar de que los seis defensores convocados no superan en conjunto los 53 partidos amistosos.

“Por desgracia a veces tu situación en el club afecta directamente a tu carrera en la selección”, dijo Bocanegra, sin apenas minutos en el Racing de Santander español.

“En los últimos 18 meses, Jürgen introdujo muchas nuevas ideas y tiene su propia visión. Todo técnico tiene su propio estilo y métodos. Siempre fue de cara con los jugadores", dijo Bocanegra, mostrando disconformidad, pero también respeto.

Klinsmann quiere que la tormenta amaine con un triunfo en Denver. “Lograr los puntos en casa en la fase de clasificación es muy importante y esperemos que el público nos apoye”, pidió el alemán antes del segundo partido del hexagonal.

En la primera jornada, Costa Rica empató 2-2 contra Panamá. Álvaro Saborío, goleador de la selección de Costa Rica, es duda para el partido por un problema físico. El atacante, quien milita en la liga profesional estadounidense, ha sido el bastión de la ofensiva costarricense en los últimos años.

El colombiano Jorge Luis Pinto, entrenador de Costa Rica, aseguró que pese a todo va por la victoria en Denver.

”No me pasa por la cabeza pensar en un empate en Estados Unidos. Me gustaría traerme los tres puntos de allá porque es un enemigo directo, con el que nos tenemos que pelear y con el cual no podemos perder puntos”, dijo Pinto.

El hexagonal de la Concacaf (Confederación de Fútbol de Norte, Centroamérica y el Caribe) lo componen Estados Unidos, Honduras, Costa Rica, Jamaica, México y Panamá y concluirá el 6 de octubre tras 10 jornadas en las que los seis se enfrentarán en partidos de ida y vuelta.

Los tres primeros se clasifican automáticamente para el Mundial de Brasil 2014 y el cuarto competirá por una plaza en duelo de ida y vuelta contra el campeón de Oceanía.