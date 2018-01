Los Eagles de Filadelfia disputarán la final de la NFC

Las Eagles de Filadelfia remontaron el vuelo con viento a favor y en contra. Nick Foles concretó varias ofensivas de larga distancia, Jake Elliot anotó tres goles de campo y la defensiva contuvo a sus rivales en la zona más peligrosa del campo para que las Eagles de Filadelfia avanzaran a la final de la NFC tras derrotar15-10 a los Falcons de Atlanta.

Foles dirigió avances brillantes de 74 y 80 yardas en la segunda mitad _una con el fuerte viento a en contra y otra con el viento a favor_ y Elliott se reivindicó después de fallar un punto extra al anotar un gol de 53 yardas al final del segundo cuarto, así como otro de 37 yardas y uno más de 21 en la segunda mitad.

“If you don’t believe it yet, man, go home.”#FlyEaglesFlypic.twitter.com/9Nn6rmesxA