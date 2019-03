Empate del Liverpool lo priva de asumir el liderato

El Liverpool (2º) no pasó del empate sin goles en la cancha del Everton (10º), este domingo en el derbi del Merseyside que cerró la 29ª jornada inglesa, y cedió el liderato al Manchester City, que el sábado cumplió con un triunfo 1-0 sobre el Bournemouth (12º).

Los 'Citizens' tienen ahora un punto de ventaja sobre los 'Reds' cuando restan nueve jornadas por disputarse. Es la primera vez que el equipo dirigido por Pep Guardiola es líder -con igualdad de partidos jugados- desde principios de diciembre.

El cambio de liderato es frustrante para la tropa Red, que no ha encajado un gol desde hace más de ocho horas y media de juego. Ahora deberá contar con un resbalón de su rival por el título, vigente campeón, para lograr su primer campeonato desde 1990.

En Goodison Park el Liverpool se estrelló contra su vecino, muy ordenado. El egipcio Mohamed Salah dispuso de un buen par de opciones en la primera parte (15 y 28), pero se topó contra el arquero Jordan Pickford. Tampoco tuvo la claridad habitual en su ocasión de la segunda parte (71).Según pasaron los minutos el equipo dirigido por Jurgen Klopp perdió precisión y se mostró cada vez más nervioso, lo que provocó que prácticamente no creara peligro real en la segunda parte. El brasileño Roberto Firmino, que comenzó en el banquillo, no pudo cambiar la dinámica cuando saltó al césped."Fue un partido difícil por muchas razones, en un duelo que fue difícil de controlar, tuvimos tres o cuatro ocasiones claras. No es lo que queríamos, pero es fácil de aceptar porque era un partido difícil", insistió Klopp sobre el añadido que supone jugar un derbi.

Antes el Chelsea (6º) se impuso a su vecino Fulham (2-1), en un duelo en el que el argentino Gonzalo Higuaín anotó el primer gol de los Blues, y el arquero Kepa Arrizabalaga volvió a defender el arco.Una semana después del desacato a su técnico contra el Manchester City, el internacional español Kepa recuperó la titularidad.El vasco dejó una de las imágenes de la final de la Copa de la Liga el pasado domingo (0-0, derrota 3-4 en penales) al negarse a abandonar el terreno de juego en los últimos minutos de la prórroga después de haber sufrido calambres.Fichado el pasado verano boreal por 80 millones de euros procedente del Athletic Bilbao, Kepa fue castigado con la suplencia el miércoles en el triunfo contra el Tottenham (2-0), con una buena actuación del argentino Willy Caballero.

Ante el Fulham (19º), dirigido por Scott Parker tras el despido de Claudio Ranieri, Higuaín remató de primeras un centro raso desde la derecha del español César Azpilicueta (20) para poner por delante al Chelsea, y anotar su tercer gol en ocho partidos desde su llegada en enero.Calum Chambers estableció la igualada en el minuto 27 al rematar libre de marca en el interior del área, pero el brasileño Jorginho dio los tres puntos al Chelsea con un excelso disparo ajustado desde la media luna del área (31).El Chelsea queda a dos puntos de los puestos 'Champions', mientras que el Fulham, que sufrió su quinta derrota seguida, está a diez puntos de la salvación.

En el otro partido disputado este domingo, el Leicester (11º) no comenzó con buen pie a las órdenes de su nuevo entrenador norirlandés Brendan Rodgers, que dejó esta semana al Celtic de Glasgow para hacerse cargo de los 'Foxes'.El Watford (7º) se impuso 2-1, con un gol en el tiempo de descuento de Andre Gray, y se colocó en séptima posición, que podría dar acceso a la Europa League en función de qué equipo gane la FA Cup.