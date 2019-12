Excampeón mexicano cuenta cómo El Chapo Guzmán se escondió en su casa

NO SABíA LO QUE ESTABA OCURRIENDO

El ex campeón mundial de boxeo mexicano Fernando Montiel fue uno de los testigos más cercanos de la captura de Joaquín El Chapo Guzmán, considerados uno de los narcotraficantes más peligrosos de la región.

El Chapo Guzmán fue recapturado por las autoridades mexicanas el viernes 8 de enero de 2016, por la mañana, en un operativo que se desarrolló en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa.

"La Marina tocó la puerta de mi casa, yo les contesté por el altavoz que ya iba, pero seguro no escucharon y la tumbaron. Entraron armados y me dijeron que abriera la puerta, que iban a cerciorarse de que no hubiera nadie extraño en mi casa; yo les dije que no había nadie pero igual que siguieran y ¿cuál fue mi sorpresa? que en uno de los cuartos estaba el narcotraficante más buscado", fue lo que comentó Montiel a varios medios internacionales, entre ellos NTN 24.

El púgil precisó que El Chapo Guzmán estaba en la casa próxima a la suya. En su intento de huida llegó a la del exboxeador y se escondió en el cuarto de sus hijos. Antes de eso, Montiel dijo que ya había buscado a sus hijos cuando escuchó los primeros disparos en horas de la madrugada.

Cuando Montiel habló con los agentes de la Marina para que le informaran sobre a quién habían capturado en su casa, no le dieron información.

En el portal de internet López Doriga Digital se destaca que el boxeador se dio cuenta horas después de que se trataba de El Chapo.

Fernando Montiel, de 36 años, quien fue campeón mundial mosca, supermosca y gallo, sigue activo en el boxeo. Su última pelea fue el pasado 14 de octubre cuando perdió ante Lee Selby.