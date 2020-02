La FIA y la FOTA firman la paz

7:16 a.m. - PARÍS. Francia (EFE). -La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) y la asociación de equipos de Fórmula Uno (FOTA) llegaron hoy a un acuerdo para que no haya un Mundial paralelo la próxima temporada y el presidente de la FIA, Max Mosley, se compromete a no presentarse a la reelección.

"No habrá separación sino un único Mundial en 2010. Hemos encontrado un acuerdo sobre la reducción de costes", indicó el presidente de la FIA, Max Mosley, al término de una reunión con los constructores en París.

El acuerdo prevé que el Mundial del año próximo se corra con las normas de 2009. Además, Mosley, que lidera la FIA desde 1993, no se presentará a la reelección de su cargo, cuyo mandato culmina en octubre próximo.

El acuerdo fue anunciado al término de un Consejo Mundial extraordinario del deporte del automóvil para tratar de acabar con las discrepancias entre Mosley y los equipos, liderados por el director de Ferrari, Luca di Montezemolo.