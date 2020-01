FIFA amenaza con la suspensión a la Federación Suiza

MADRID, España.(EFE).-La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) ha amenazado de suspensión a la Federación Suiza si ésta no castiga al FC Sion por romper la normativa de contratación. El Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS) confirmó el pasado jueves desde su sede en la ciudad suiza de Lausana la decisión de la Uefa, el organismo responsable del balompié europeo, de rechazar la petición del club suizo de reingresar en la Liga Europa. La FIFA ha advertido a la federación helvética que, si no castiga al FC Sion por violar las normas de los traspasos, será suspendida el próximo 13 de enero. El pasado verano, la Uefa prohibió hacer fichajes al club suizo tras la contratación del portero egipcio Essan El Hadary.Sin embargo, la entidad formalizó seis incorporaciones. El Sion alineó a cinco de esos seis jugadores durante un partido de la Liga Europa ante el Celtic Glasgow escocés y, como consecuencia, fue expulsado de la competición por decisión de la Uefa, cuya resolución fue respaldada por el TAS. Tras la expulsión, el Sion presentó varias demandas ante la justicia ordinaria suiza, lo que chocó frontalmente contra el Comité Ejecutivo de la FIFA. Este organismo emitió este sábado un comunicado en el que asegura que, si el Sion no es sancionado, el castigo recaerá directamente sobre la Federación Suiza. "De acuerdo a los últimos acontecimientos en el caso del FC Sion/Olympique del Alpes (OAL) y en particular la decisión del Tribunal de Arbitraje del Deporte el 15 de diciembre de 2011, la Ejecutiva ha decidido dar de plazo a la Federación Suiza hasta el 13 de enero para hacer cumplir la sanción impuesta al OAL por el Gabinete de Resolución de Disputas de la FIFA y confirmada por la Corte Federal suiza, así como sancionar la actitud del club por tratar de eludir esta sanción de forma legalmente abusiva", señala el texto. "Como consecuencia, todos los partidos en los que participaron los jugadores -cuyos fichajes dieron lugar al conflicto- serán declarados nulos y el Sion perderá los tres puntos -de cada encuentro-", continúa el comunicado. La FIFA avisa claramente de que si el club no es sancionado "la Federación Suiza será suspendida a partir del 14 de enero". El Basilea se encuentra en los octavos de final de la Liga de Campeones y la selección nacional suiza tiene programado un partido amistoso el próximo febrero contra Argentina.La Federación Suiza ha hecho saber que conoce "la amenaza de suspensión por parte de la FIFA debido al asunto con el Sion" Sin embargo, al tiempo que asegura que hará todo lo que esté a su alcance para evitar la suspensión, la Federación Suiza también ha subrayado que no cree que haya vulnerado ninguna reglamentación de la FIFA y, si es necesario, defenderá su posición ante el Tribunal de Arbitraje del Deporte. "El presidente de la Federación Suiza, Peter Gillieron, está convencido de que no se ha vulnerado ninguna normativa de la FIFA. Obviamente, haremos todo lo que podamos para asegurarnos de que no se aplica ninguna suspensión. Si no es así, sopesaremos nuestras posibilidades, entre otras, recurrir la validez de la decisión de la FIFA en el Tribunal de Arbitraje del Deporte en Lausana", indica el texto de la federación helvética.