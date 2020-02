La FIFA invalida el amistoso Hungría-Irlanda por razones administrativas

REDACCIÓN AFP. -El amistoso que disputaron el pasado 4 de junio las selecciones de Hungría e Irlanda (0-0) no ha sido contabilizado por la FIFA por la participación de un árbitro asistente del que el organismo del fútbol mundial no tenía referencias, informó el jueves la Federación Irlandesa (FAI).La FAI se ha puesto en contacto con su homóloga húngara (MLSZ), en tanto que organizadora del partido, y con la FIFA a fin de que se pueda dar como oficial el encuentro, en el que arbitró David Vang Andersen, que no figura en la lista de la FIFA.El mayor perjudicado por este caso sería el centrocampista Damian Duff, que se retiró de la selección al finalizar la pasada Eurocopa de Polonia y Ucrania justo cuando cumplía su partido 100 como internacional.Como Duff también jugó el partido en Hungría, de no contabilizar el encuentro se quedaría con 99 internacionalidades.Más allá del reconocimiento o no de la oficialidad del partido, la FIFA y la UEFA informaron a la FAI que la contabilidad de las internacionalidades de cada jugador corresponde a cada una de las federaciones, por lo que la FAI ha decidido que Duff vistió en 100 ocasiones la camiseta irlandesa.