FIFA rechaza incluir gol de Ibrahimovic en premios

ROMA, Italia (ANSA). -La FIFA rechazó hoy considerar el cuarto gol que Zlatan Ibrahimovic marcó en el triunfo 4-2 de Suecia sobre Inglaterra para el Premio (Ferenk) Puskas al mejor gol de 2012 pese a los elogios de la prensa mundial.La FIFA argumentó que la lista de diez candidatos a la mejor conquista se cerró en la víspera, horas antes de que Ibrahimovic anotara sus cuatro goles en el triunfo sobre Inglaterra en la última fecha de amistosos internacionales de la entidad."Suelo hacer goles bonitos con frecuencia, así que no vamos a decir que fue suerte", consideró Ibrahimovic, de 31 años, y cuya "obra de arte" no estará en la premiación del 7 de enero de 2013.El delantero sueco del París Saint-Germain marcó a los 20, 77, 83 y 91' en un repertorio de anotaciones que selló al convertir desde 30 metros con una chilena, "un gol que merece 10 puntos de calificación", según el propio "Ibracadabra"."Tomando en cuenta que ya se emitieron votos para el premio de este año, el comité de selección del Premio Puskas no puede, en este momento, agregar un candidato", explicó la FIFA mediante un comunicado.Sin embargo, la entidad presidida por el suizo Joseph Blatter indicó que la cuarta conquista de "Ibra" ante Inglaterra podrá ser considerada para el premio sólo en 2013.