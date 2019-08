Fanático firma con un equipo de las Grandes Ligas tras tirar 96 millas en un evento de velocidad

Nathan Patterson cumplió su sueño de firmar con un equipo de las Grandes Ligas.

Hasta aquí nada novedoso.

Lo increíble de esta historia es cómo Patterson se ganó la confianza de los Atléticos de Oakland para que le ofrecieran un contrato para jugar en las ligas menores.

Words cannot describe this feeling and I cannot thank everyone enough who has been part of this journey so far! pic.twitter.com/E4eSMUDmU5

Todo empezó en agosto del año pasado cuando después de no lanzar desde la secundaria logró alcanzar las 94 millas con un lanzamiento en un partido de los Nashville Sounds, equipo que en este entonces pertenecía a las ligas menores de los Atléticos, en un evento de velocidad.

Después de ver lo bien que había tirado Patterson, de 23 años de edad, decidió seguir lanzando los siguientes meses, hasta que fue atropellado por un carro y se lastimó su muñeca.

Pero Patterson no se rindió y siguió lanzando.

Luego los Atléticos conversaron con él en febrero para ver cómo estaba y lo motivaron a que siguiera trabajando fuerte.

Unreal: The Oakland A’s have signed Nathan Patterson to a contract. A couple weeks ago, Patterson hit 96 on the gun at a fan contest at the Rockies game. He got on the A’s radar last year when he did the same thing at their AAA affiliate in Nashville pic.twitter.com/ijo4GsyXiB