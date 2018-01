Federer despide a un amigo en Australia, Djokovic sucumbe ante la nueva generación

El serbio Novak Djokovic fue eliminado en octavos del Abierto de Australia por el surcoreano Chung Hyeon, de 21 años y 58º de la ATP, este lunes en Melbourne, mientras que Roger Federer venció al húngaro Marton Fucsovics (N.80), con el que habitualmente comparte entrenamientos.

Djokovic, seis veces campeón en Australia, cedió en tres sets; 7-6 (7/4), 7-5 y 7-6 (7/3). El antiguo número 1 mundial regresaba tras haber caído hasta la 14ª posición mundial debido a que pasó los últimos seis meses de 2017 fuera de las pistas por una lesión en el codo.

