Fernando González planea regreso en Indian Wells

11:33 a.m. - CHILE (DPA). -El tenista chileno Fernando González señaló hoy que planea su regreso para el torneo Masters Series Indian Wells, que comienza el próximo 13 de marzo, luego de sufrir una lesión abdominal durante el ATP de Viña del Mar.

El ganador del certamen chileno dijo desde la Clínica Meds en Santiago que no participaría de tres torneos que se juegan este mes en Estados Unidos, Memphis, Las Vegas y San José.

"No he sentido mucho dolor, afortunadamente no es nada grave pero puede ser el comienzo de algo serio si no me cuido, los médicos me recomendaron parar y frenar este dolor por eso no juego los próximos dos torneos y quizá un tercero, y volvería en Indian Wells", sentenció.

González aprovechó la ocasión para hablar sobre Canadá, rival de Chile por el Grupo 1 de la Zona Americana de Copa Davis el próximo mes de abril. "Canadá es un buen rival, pero es uno jugando de local y otro de visita, ahí se notan las diferencias. Espero que podamos ganar, tenemos equipo para conseguirlo", sostuvo el número 16 del ranking ATP.