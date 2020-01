Ferrero pierde lesionado y admite incertidumbre

8:13 a.m. - PARÍS, , Francia (DPA) -El español Juan Carlos Ferrero se despidió hoy lesionado en la primera ronda del Abierto de tenis de Francia y con la incertidumbre de lo que pueda depararle el futuro.

"Tengo una lesión en el aductor derecho. Es una contractura en la cicatriz de una antigua lesión", dijo el ex número uno del mundo tras caer ante el brasileño Marcos Daniel, 79 del ranking mundial, cuando iba en ventaja de 7-6 (7-5) y 2-2.

"No jugué en Barcelona y Hamburgo por esto. No sé qué es, pensé que estaba mejor, porque no se ve nada en las resonancias y las ecografías. Pero cuando piensas que está bien, vuelve", explicó el español de 28 años, 24 del ranking mundial.

Ferrero, que nunca había perdido en la primera ronda de Roland Garros, torneo que ganó en 2003 y en el que fue finalista un año antes, dio por perdida su presencia en los Juegos Olímpicos de Beijing, y apunta ahora a Wimbledon. "Intentaré jugar allí, pero dependerá de mi físico".