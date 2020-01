Florentino Pérez quiere que Cristiano Ronaldo se retire en el Real Madrid

MADRID, España (EFE) -El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, afirmó en un programa de televisión que desea que el portugués Cristiano Ronaldo juegue hasta el final de su carrera con la camiseta de su club.



"A Ronaldo le quedan dos años de contrato y nosotros queremos que se retire en el Madrid. Estoy convencido de que se retirará aquí y, si se quieren quedar tranquilos, les diré que ganaremos la 'Décima' con Cristiano y que será lo antes posible", comentó Pérez en el programa Punto Pelota, de la cadena Intereconomía.



Pérez, que este martes verá oficialmente renovado por cuatro años más su responsabilidad como presidente de la entidad ante la falta de otros aspirantes en el proceso electoral, quiere renovar el contrato del luso, que termina en junio de 2015.



Según el diario deportivo As, la intención del club es firmar por tres años más, hasta 2018. Al principio de la temporada 2012-2013, la cuestión de la renovación de Cristiano había estado de actualidad, cuando él mismo declaró que estaba "triste", sin entrar a detallar los motivos de su descontento, aunque la prensa especuló incluso con una posible marcha.



El martes, Pérez habló de aquel episodio. "Los jugadores están sometidos a una gran presión. Este mundo afecta a todo y los futbolistas son gente joven que a veces dicen cosas que no deberían haber dicho. Seguro que cuando dijo que estaba triste era verdad. Yo le dije que haría todo lo posible para que fuera el más feliz del mundo", relató.



Algunos periódicos españoles comentan sin embargo que las negociaciones para la renovación de Cristiano no avanzan. “Cristiano en punto muerto”, titulaba As este martes, afirmando que Ronaldo seguía pensando llegar al final de su actual contrato y luego abandonar la entidad.



Pérez fue preguntado en el programa de televisión por esa portada de As y desmintió la información.