Gasol se siente tranquilo por la evolución de una lesión

6:16 a.m. - LOS ÁNGELES, EU. (EFE). -El ala-pívot Pau Gasol no comenzó de la mejor manera el nuevo año después de sufrir un leve desgarro muscular en la pierna izquierda, del que mejora y que, hasta el momento, no tiene preocupado a la estrella del baloncesto español y de Los Ángeles Lakers.

Gasol ya se ha perdido los dos últimos partidos que han disputado los Lakers desde que el pasado domingo sufrió la lesión al comienzo del encuentro que su equipo disputó en e Staples Center frente a los Mavericks de Dallas.

Sin embargo, su condición ha mejorado de forma considerable y los doctores del equipo son optimistas que en muy poco tiempo volverá a estar listo para regresar a la competición.

El primero que reconocía la evolución positiva de la lesión de Gasol fue el entrenador de los Lakers, Phil Jackson, que destacó el hecho de haber visto al jugador internacional español trabajar en la rehabilitación sin dolor.

"Es la mejor noticia que podíamos recibir, que Pau ha trabajado sin dolor", subrayó Jackson, que volvió a describir el tipo de lesión de Gasol como de Grado 1, nada que ver con la del Grado 2 que sufrió en la pretemporada en la pierna derecha y que le costó perderse 11 partidos de la nueva temporada regular.

Gasol también ha reconocido ante los periodistas que el tipo de lesión en la pierna izquierda es muy diferente a la que sufrió en la derecha durante la fase de preparación para la competición de liga.

"Se dio de diferente manera y el desgarro es mucho más leve que el primero", valoró Gasol a los periodistas.

Sin embargo, Jackson no ha podido determinar lo que realmente le causo el desgarro, aunque el entrenador de los Lakers "sugirió" que las circunstancias no entraron dentro de lo que se consideran algo "normal" para este tipo de lesión.