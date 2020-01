Guardiola, tan irónico como Mourinho: ‘Agradezco su confianza’

BARCELONA, España. (DPA) - El entrenador del Barcelona, Josep Guardiola, utilizó hoy viernes, 6 de abril, tanta ironía como José Mourinho y agradeció al entrenador del Real Madrid su "confianza" en las opciones de clasificación del conjunto azulgrana para la final de la Liga de Campeones.El técnico del Barcelona aludió a Mourinho después de que éste afirmara que "el Chelsea no tiene posibilidades" de eliminar al Barcelona de la Liga de Campeones, insinuando favores arbitrales a favor de los azulgranas."Agradezco la confianza, pero los cuatro (equipos semifinalistas) tenemos posibilidades de llegar a la final", aseguró el entrenador catalán. Mientras, Guardiola volvió a recurrir a su discurso pesimista para hablar de las opciones que tiene su equipo de remontar los seis puntos que tiene de desventaja respecto al Real Madrid en vísperas de su visita al campo del Zaragoza. Si hace unas semanas manifestó que veía "imposible" ganar el título, hoy reiteró: "Mi opinión respecto a esta Liga ya la conocéis". Si gana mañana al Zaragoza, el Barcelona tendrá la oportunidad de dormir a tres puntos del Real Madrid en la Liga española, que el domingo juega ante el Valencia.Guardiola no se fía de un rival situado en la zona de descenso, pero que cosechó resultados positivos que le devolvieron la fe."Siempre a esta altura de la temporada, cuando vas a jugar con los de abajo, son los partidos más difíciles que hay. Su estado anímico seguro que será mejor porque ven ahora más opciones de salvarse y esto les hace más peligrosos", comentó.Además, renunció a hacer crítica alguna al rival si éste apuesta por plantear un partido defensivo: "Después de cuatro años, nos han jugado de todas las maneras posibles. Todo lo que hace un entrenador lo hace porque piensa que le irá bien. No soy nadie para decir cómo deben jugarle a nuestro equipo".Más evasivo se mostró al hablar de las posibilidades de renovar su contrato con el Barcelona. "El arroz se está pasando", dijo con una sonrisa, y se marchó a comer todo lo deprisa que pudo sin responder a la pregunta de los periodistas.