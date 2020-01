Guardiola justifica la ventaja del Real Madrid: "Son muy buenos"

BARCELONA, España.(DPA). -Josep Guardiola, entrenador del Barcelona, justificó este lunes la ventaja de tres puntos que le lleva el Real Madrid en la Liga española de fútbol afirmando que "son muy buenos"."Si el Madrid está tres puntos por delante, es porque son muy buenos y han hecho las cosas mejor que nosotros. Veremos si estos puntos son decisivos", dijo.Guardiola ofreció una rueda de prensa en vísperas del partido de mañana de la Copa del rey ante el Hospitalet, de la tercera categoría del fútbol español.Lo más noticioso en los momentos preliminares del encuentro lo ofreció este lunes el entrenador del Hospitalet, Jordi Vinyals, quien atacó duramente a José Mourinho, el técnico del Real Madrid, afirmando que "no ha aportado nada al fútbol, sólo a la farándula".Guardiola no quiso entrar a valorar las críticas del entrenador del Hospitalet a Mourinho."No opino sobre declaraciones de colegas, yo respeto mucho a todos los entrenadores, desde los de Primera hasta los de Tercera. No tendrán jamás una palabra de falta de respeto hacia nadie. Como sé que todos se lo curran (trabajan) mucho, intento aprender mucho de todos ellos, respeto demasiado el trabajo de todos", señaló. Sobre el partido de Copa, Guardiola está convencido de que sus jugadores actuarán con máxima mentalización a pesar de jugar contra un rival notoriamente inferior."No habrá exceso de confianza. Intentaremos hacer un buen partido ante un equipo que tiene sus virtudes. En todo este tiempo hemos jugado en todas las condiciones posibles y en todos los partidos nos hemos adaptado. No será una excepción ahora", dijo.El técnico azulgrana reiteró que saldrán a ganar como siempre a pesar de las numerosas bajas que tienen debido a los partidos internacionales."Los jugadores volverán a dar otra lección y es muy bueno que lo den porque en el futuro cuando vengan otros y pongan excusas recordaremos que hace poco hay jugadores que no lo hacían. Se tomarán el partido tan en serio como han entrenado estos dos días", aseguró. Además, Guardiola también analizó las declaraciones efectuadas el lunes por su presidente, Sandro Rosell, quien abogó por reducir la Liga española a 16 equipos, cuatro menos de los que hay ahora."Hay demasiado de todo. Tal y como está el negocio tampoco creo que hubiese muchas semanas libres. Hay 20 equipos en casi todas las Ligas, pero no es un mal pensamiento que haya 16. Esto es un no parar", comentó.Guardiola también alabó a Raúl, quien será homenajeado el jueves por la Federación Española de Fútbol junto a Andoni Zubizarreta, Iker Casillas y Xavi Hernández por haber llegado a la cifra de 100 partidos con la selección."Raúl es uno de los tres mejores de la historia de este país. No he visto un jugador tan competitivo como él, me sabe mal que en los momentos de gloria no haya estado. El destino es injusto a veces. En Alemania cada día hace goles. Cuando un jugador consigue 100 internacionalidades es porque es muy bueno. Hay que felicitar a la Federación por este reconocimiento", dijo.