Guardiola: 'Si no somos líderes no es por culpa de los árbitros'

BARCELONA, España. (EFE).- El técnico del Barcelona, Josep Guardiola, ha asegurado este viernes que si los azulgrana se encuentran a diez puntos del líder de la Liga española, el Real Madrid, "no es por culpa de los árbitros", sino a causa de los errores cometidos por su propio equipo.

Después de afirmar hace una semana que los azulgrana no ganarán esta Liga, palabras que fueron interpretadas en distintas claves, entre ellas como una ironía hacia el rasero arbitral, Guardiola ha querido zanjar la polémica recordando que la distancia respecto al líder solo se explica en base a los fallos propios.

"Lo dije porque estamos a mucha distancia del líder y hace mucho tiempo que no falla. Que la gente esté tranquila, si no somos primeros no es culpa de los colegiados, solo faltaría. Si no lo somos es porque hemos fallado. Me alegro de que los jugadores no piensen como su entrenador, pero sigo pensando lo mismo", ha dicho.

En rueda de prensa tras el entrenamiento antes de enfrentarse mañana al Sporting de Gijón, el técnico ha matizado que sus hombres, después de haber ganado trece de dieciséis títulos, "no tirarán la toalla" en la competición doméstica.

"Dicho esto, la distancia es muy grande y es muy difícil recortarles puntos", ha añadido. Una