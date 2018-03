Halep y Kvitova avanzan a tercera ronda en Indian Wells

La número uno del mundo Simona Halep se estrenó con una victoria en dos sets sobre Kristyna Pliskova en el torneo de Indian Wells, en el que Petra Kvitova estiró a 14 su racha de triunfos tras una reñida pulseada al máximo de tres parciales frente a Yulia Putintseva.

Halep, campeona del torneo en 2015, capitalizó las seis oportunidades de quiebre que dispuso para dar cuenta 6-4, 6-4 de la checa Pliskova. Aunque quebró cuatro veces el saque de su rival, Pliskova acumuló 33 errores no forzados contra los 12 de la rumana. La rival de turno de Halep saldrá del duelo entre la eslovaca Dominika Cibulkova y la estadounidense Caroline Dolehide.

I enjoyed being back here so much, I thought I should stay out on the court as long as possible 😜

Thanks for all your support and birthday wishes, especially the nice videos ❤️ P3tra #BNPPO18pic.twitter.com/kJVwO4Os1Z