Hamilton no se arrepiente de cambiar McLaren por Mercedes

REDACCIÓN DEPORTES (EFE). -El británico Lewis Hamilton afirmó hoy en el circuito de Austin (Texas), en donde este fin de semana se disputa el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula Uno, que está "muy feliz" por la decisión de marcharse de Mclaren cuando acabe la temporada para recalar en Mercedes.Hamilton respondió así a las declaraciones de Martin Whitmarsh, jefe de McLaren, en la web del Mundial en las que señalaba que Hamilton cometió un error al decidir marcharse a Mercedes."Me han sorprendido esas declaraciones porque no es así. Sé que cada uno dentro del equipo (McLaren) tiene sus propias emociones, pero yo estoy muy feliz con la decisión que he tomado", dijo el inglés.Hamilton, que ya no tiene opción alguna de pelear por el título de 2012, agregó que afronta las dos últimas carreras con el objetivo de ganar ambas."Lo único que quiero ahora es hacer el mejor trabajo posible. Aunque ya no puedo aspirar al campeonato tenemos opciones de luchar por ganarlas", dijo sobre las carreras de Estados Unidos y Brasil, las dos últimas del calendario.