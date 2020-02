Hitzfeld espera despedida emotiva

9:18 a.m. - MÚNICH, Alemania (DPA).- El entrenador del Bayern Múnich, Ottmar Hitzfeld, espera una "despedida emotiva" en la que "podría haber lágrimas" cuando deje el club al acabar la temporada en mayo, según dijo al diario "Bild am Sonntag" de hoy.

"Es muy probable que corran las lágimas. Muchas veces tengo que hacer esfuerzos para contenerlas, porque los campeonatos y las copas son algo especial. No le tengo miedo a las lágrimas", dijo el adiestrador de 59 años, quien tras dejar el Bayern Múnich entrenará a la selección suiza.

Hitzfeld estará por última vez en el banquillo del Bayern el 17 de mayo, con ocasión del partido de la última fecha del torneo alemán frente al Hertha Berlín en el estadio Allianz Arena de Múnich.

Por ahora, Hitzfeld descarta volver a entrenar en la Bundesliga. "'¿De momento, no tengo planeado nada y no me lo puedo imaginar. Pero me pregunto, que es normal en nuestras vidas?", indicó.

Al mismo tiempo, Hitzfeld le ofreció su cooperación a Jrgen Klinsmann, su futuro sucesor al frente del Bayern. "Ya le he telefoneado dos veces y si tenemos tiempo, podríamos reunirnos y le responderé las preguntas, si es que tiene alguna", señaló.