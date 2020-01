Iker Casillas: 'Vamos a intentar ganar otra vez y olvidar ya el pasado'

MADRID, España., 1 ene (EFE).- El portero del Real Madrid Iker Casillas ha reconocido hoy que el equipo blanco puede estar "triste", aunque no "bajo de moral", por los malos resultados cosechados últimamente en la liga y ha apostado por "ganar otra vez y olvidar ya el pasado".

"Dejamos una temporada pasada en la que llegamos a todos los récords y ésta no está saliendo bien. Somos autocríticos, sabemos que podemos dar mucho más.

No hay que bajar los brazos, hay que correr más y esperemos que los resultados se den en el terreno de juego", ha señalado el guardameta en rueda de prensa tras la primera sesión de entrenamiento del año.

Casillas no cree que en el equipo haya más tensión que el año pasado o que sufra ansiedad: "La palabra no es tensión. Es la situación de la liga, cuando las cosas no se dan bien estamos un poco no bajos de moral, pero sí tristes. Queremos ganar por nosotros y por los que tenemos detrás".

El portero confía en que el descanso navideño le haya venido bien al equipo para reflexionar sobre su trayectoria -es tercero a dieciséis puntos del Barcelona y siete del Atlético- y dice que en el nuevo año "lo que hay que hacer es intentar recortar los puntos y saber que la situación es difícil, pero no imposible".

Para ello, el primer objetivo es ganar el próximo domingo a la Real Sociedad y luego remontar al Celta en la Copa del Rey y clasificarse para los octavos de final de esa competición.

"Hay que volver a saborear la victoria y tener confianza, porque seguro que los resultados van a llegar", dice Casillas, que reconoce que la próxima cita liguera en el

Santiago Bernabéu "va a ser difícil", porque los donostiarras atraviesan una buena racha.

Además, los malos resultados del Real Madrid hacen que los rivales les miren esta temporada "más de tú a tú", ha dicho el portero, que cree que el equipo tiene que volver a ganarse el respeto que infundía el año pasado: "Sabían que éramos muy fuertes y eso les acongojaba".

Preguntado por unas declaraciones de su compañero Pepe a la prensa portuguesa, en las que el central aseguraba que había una persecución a los portugueses del Real Madrid, Casillas ha asegurado que ha hablado con él y que "se refería a cuando jugamos en algún campo fuera del Bernabéu".