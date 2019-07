Jaime Barría espera reponerse de la peor derrota de su carrera

El lanzador panameño Jaime Barría espera dejar atrás cuanto antes su última salida en las Grandes Ligas.

Barría, de 23 años de edad, fue castigado el pasado viernes por la ofensiva de los Marineros con 10 carreras en 3 episodios 2 tercios de trabajo en la derrota de su equipo los Angelinos por 10 carreras a 0.

Fue la peor derrota en la carrera del tirador panameño en la Gran Carpa, con 9 hits permitidos, 2 de ellos cuadrangulares del primera base de Seattle Daniel Vogelbach, para elevar su promedio de carreras limpias en esta temporada a 7.36.

Al final del partido, Barría, que entró como relevista con el partido 0-0 en el tercer episodio, reconoció que tuvo problemas con su control y que no tuvo confianza en su recta.

Absolute detonation. The big man’s second shot last night was a 441-foot Vogel💣. #TrueToTheBlue x @Xfinitypic.twitter.com/FwCiG82hUO