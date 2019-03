Jared Wolfe se mantiene líder en la cancha panameña

El estadounidense Jared Wolfe se mantiene líder y a una ronda de ganar el PGA Latinoamérica Buenaventura Classic, tras cumplirse este viernes, la tercera ronda en la cancha ubicada en Río Hato.

Wolfe cerró la jornada de este viernes con 71 golpes, que junto a la ronda del miércoles (66) y jueves (68) suma 205 golpes en total, dos menos que el chileno Guillermo Perea, que tiene 3 rondas de 69 golpes seguidas.

El australiano Ryan Ruffels marcha en la tercera posición, con un acumulado de 209 golpes en las tres rondas.

El campeón del torneo se gana 31 mil dólares, de 175 mil dólares que están en disputa, en este certamen que regresa a Panamá después de haberse disputado en 2015, 2015 y 2016.

Final Ronda 3#BuenaventuraClassic#BupaChallenge

-11 🇺🇸 @JaredWolfepro

-9 🇨🇱 @Mitopereira

-7 🇦🇺 @RRuffels

Mañana saldrán en el último grupo por tee del 1 de @BuenaventuraGC a las 10:45 am.

This trio is scheduled to start Final Round off No. 1 at 10:45 am tomorrow. pic.twitter.com/vvTb7NEzlx