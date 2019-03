Jared Wolfe gana el torneo Buenaventura Classic

El estadounidense Jared Wolfe se convirtió en el cuarto campeón del PGA Latinoamérica del Buenaventura Classic, que finalizó este sábado.

Wolfe terminó con 275 golpes las cuatro rondas, cinco menos que sus más cercano rivales, su compatriota Mitchell Meissner, el australiano Ryan Ruffels y el chileno Guillermo Pereira, todos con 280 golpes.

Wolfe, de 30 años de edad y nacido en Kentucky se lleva una bolsa de 31 mil 500 dólares, de los 175 mil dólares que estaban en disputan.

Wolfe se une a Julián Etulain (2014), Rodolfo Cazaubón (2015) y Derek Rende (2016) como los ganadores de este torneo, válido para ascender al Web.com Tour, un peldaño antes de la élite mundial del golf.

En esta ocasión ninguno de los representantes panameños pudo pasar el corte, que se realizó el jueves, en una cancha en la que los principales enemigos fueron el sol y la brisa.

Jared Wolfe 🇺🇸 hizo birdie 🐤 al 11 para llegar a -13. Es líder por 6 golpes con 7 hoyos por jugar.@JaredWolfepro 🐺 cards a birdie 🐤 on No. 11 to extend his lead to six at 13-under.#BuenaventuraClassic#BupaChallengepic.twitter.com/yCa2QbqjFe