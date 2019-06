Jinete panameño participará en el Belmont Stakes tras fallido triunfo en el Derby de Kentucky

El látigo panameño Luis Sáez, ganador del pasado Derby de Kentucky y 20 minutos después descalificado reaparece en la tercera joya de la Triple Corona de la hípica estadounidense, el Belmont Stakes, en el Belmont Park, que se corre este sábado Nueva York.

Tras cruzar la línea de meta de primero en el Derby de Kentucky, con el ejemplar Maximum Security, el jinete panameño fue distanciado al presentarse un reclamo en los Dos minutos más excitantes de la hípica estadounidense. Country House fue declarado ganador y posteriormente Sáez fue suspendido por 15 días.

En el Belmont Stakes, el látigo panameño montará a Everfast, con pocas opciones a ganador y que terminó segundo en el Preaknees.

En la cita sabatina también verá acción su compatriota José Lezcano sobre Joevia. En la carrera hay inscritos 10 ejemplares.

The Preakness Stakes, el pasado 18 de mayo fue ganado por War of Will, que verá acción en esta carrera.