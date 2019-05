Jinetes panameños en el derby de Kentucky

Los jinetes panameños Ricardo Santana Jr, Luis y Gabriel Sáez verán acción esta tarde en la 145ta edición del Derby de Kentucky, joya de la Triple Corona de la hípica estadounidense.

Luis Sáez llevará la riendas de Maximum Security, ganador del Florida Derby y uno de los probables favoritos de la carrera. Gabriel guiará a By My Standard; mientras que Santana Jr. tendrá la monta a Plus Qué Parfait.

La carrera se disputa sobre 2 mil metros y reparte 3 millones de dólares.

Laffit Pincay Jr. es el último panameño que ganó esta carrera en 1984, con la guía de Swale. También han ganado esta prueba sus compatriotas Braulio Baeza en 1963, con Chateaugay; Jacinto Vásquez, con Foolish Pleasure en 1975 y con Genuine Risk en 1980 y Jorge Velásquez, con Pleasant Colony en 1981.

En los Dos minutos más excitantes de la hípica o la Carrera de las Rosas participan 21 ejemplares.