José Álvarez sigue al frente del boliche panameño

El dirigente José Álvarez regirá los destinos del boliche panameños por cuatro años más, tras ganar este sábado por la tarde las elecciones de este deporte.

El acto sería impugnado por Yanizza Camargo, del club Seniors.

La nueva junta directiva está conformada por Ramón Sánchez, vicepresidente; Omar Monteza, secretario; Nilda Sáenz, tesorera; Ernesto Anguizola, fiscal y los vocales Rolando Ng y Marco Saavedra.

La elección se realizó en el Comité Olímpico de Panamá y estuvo presente su presidente Camilo Amado y el costarricense Martín Faba, presidente de la Confederación Panamericana de Boliche. Ambos dieron fe del acto.

Amado comentó que su organización ya no da reconocimiento a los organismos deportivos y agregó que eso es parte de las organismo del estado y de la federaciones internacionales.

La posible impugnación se da debido a que algunos no están de acuerdo con que voten los miembros de la junta directiva, un argumento con el que no está de acuerdo Álvarez, debido a que sus estatutos fueron reconocidos por Pandeportes, que no envió su representante.