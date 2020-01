José Mourinho cita a la plantilla para enfrentarse al Málaga

MADRID, España.(EFE).- José Mourinho, técnico del Real Madrid, ha citado a todos los jugadores de la primera plantilla para enfrentarse al Málaga en la ida de los octavos de final de Copa del Rey, salvo los lesionados Sergio Ramos, el portugués Ricardo Carvalho y el argentino Ángel Di María. Dos lesiones musculares han dejado fuera a Ramos y Di María. El defensa andaluz se dejó ver en el entrenamiento en el estadio Santiago Bernabéu, realizando carrera continua y mostrando una gran mejoría de la rotura fibrilar de grado I que sufrió en Sevilla en su muslo izquierdo.Su regreso es inminente. Más tendrá que esperar Ricardo Carvalho, que enlaza varias lesiones. La última un esguince de rodilla del que ya está recuperado pero aún lejos del tono físico adecuado para entrar en una convocatoria. "Está ya bien pero cuatro meses fuera son muchos meses", aseguró Mourinho en rueda de prensa. "Estamos intentando acelerar su proceso de recuperación. Un día entrena con nosotros totalmente y otro no. Va a necesitar un poco de tiempo para estar a punto"."Mi sensación es que cuando el equipo le va a necesitar, él va a estar. De momento hemos tenido la suerte de estar todos bien atrás, por lo que su ausencia no es un problema", añadió. Recupera Mourinho a Raúl Albiol, que se perdió por sanción el último encuentro del 2011 ante la Ponferradina. Y no ha citado a ningún canterano para enfrentarse al Málaga. Tan solo Tomás Mejías como tercer portero, que será uno de los descartes finales.