Juez ordena arresto domiciliario de colombiano Asprilla

11:17 a.m. - BOGOTÁ, Colombia (Reuters). -Un juez ordenó el arresto del ex futbolista colombiano Faustino Asprilla por el delito de porte ilegal de armas después de que fue acusado de atacar con un fusil un retén privado de un ingenio azucarero en el suroeste del país, informaron el jueves fuentes judiciales.

Los hechos por los que es investigado Asprilla y que llevaron al juez a tomar la decisión se registraron en abril cerca al municipio de Tuluá, en el departamento del Valle del Cauca, 250 kilómetros al suroeste de Bogotá.

"Es muy difícil defenderme cuando todos los que me están acusando trabajan en el ingenio. Creo que es un poquito apresurado y me quieren condenar", dijo el ex futbolista, quien deberá permanecer en su casa mientras avanza la investigación y el juez dicta su sentencia.

Asprilla, de 38 años, jugó en los clubes Parma de Italia, Newcastle de Inglaterra, Palmeiras y Fluminense de Brasil, Atlante de México, Universidad de Chile y Estudiantes de Argentina.

En Colombia jugó en Cúcuta, Nacional y Tuluá, y en el pasado protagonizó otros incidentes.

En septiembre de 2000, la Fiscalía ordenó la captura del ex integrante de la selección colombiana que participó en los Mundiales de Estados Unidos y Francia por disparar con una pistola en estado de embriaguez en las afueras de una discoteca de Tuluá, su ciudad natal.

En 1993 resultó con una cortadura en la pierna derecha, después de romper un vidrio de un autobús en una calle de Tuluá.