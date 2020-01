Jugadores de la NBA dicen que no hay acuerdo con los dueños

NUEVA YORK, Estados Unidos.(AP).-El presidente del sindicato de jugadores de la NBA, Derek Fisher, dijo que tiene un mandato claro de sus representados: no hay acuerdo con los dueños de equipos."La oferta actual que ha puesto la NBA sobre la mesa resulta inaceptable para nosotros", dijo Fisher este martes. No obstante, los jugadores dijeron que pedirán otra reunión con los dueños antes del miércoles por la tarde, cuando vence el plazo fijado por el comisionado David Stern para llegar a un acuerdo.Stern ha dicho que si los jugadores no aceptan para entonces el convenio propuesto, la siguiente oferta de la liga será mucho peor para los agremiados. Los jugadores insistieron en que no se les obligará mediante un ultimátum a aceptar un acuerdo desfavorable."Los jugadores dicen, entendemos la posición de ellos, pero desafortunadamente no nos intimida eso", dijo el director ejecutivo del sindicato, Billy Hunter.La propuesta actual de la liga contempla que los jugadores reciban entre 49 y 51% de los ingresos relacionados con el básquetbol en el nuevo contrato laboral, pero los jugadores alegan que sería casi imposible superar el 50.2%.Los jugadores tienen hasta el miércoles a las 5:00 de la tarde para aceptar el acuerdo. De lo contrario, se espera que la próxima oferta incluya una división de 53-47 a favor de los dueños de equipos, y la implementación de un tope salarial rígido.Además, según Hunter, se cancelarían los partidos hasta la Navidad. Los jugadores parecen dispuestos a negociar más sobre la compartición de los ingresos si obtienen algunas concesiones respecto del sistema de topes salariales.Sin ello, según Fisher, "no vemos una forma de que se logre un acuerdo entre la fecha actual y el fin de la jornada laboral" del miércoles.El sindicato convocó a la reunión después de que Stern emitió su ultimátum, el domingo por la madrugada. Fisher dijo que 43 jugadores, incluidos los astros Carmelo Anthony y Blake Griffin, asistieron al encuentro y que estuvieron representados 29 de los 30 equipos.