Laura Rodríguez representará a Panamá en el Mundial

Laura Rodríguez, de 16 años de edad, representará a Panamá en el Campeonato Mundial de Gimnasia, que se desarrollará en Stuttgart, Alemania, del 4 al 13 de octubre próximo.

La gimnasta panameña viajó este viernes a la cita mundialista, junto a su compatriota Cloe Godoy, de 17 años de edad, ambas promesas de este deporte.

Rodríguez entrena bajo la supervisión de Andrés Llanos en el club de gimnasia No Limits Panamá, donde ha cosechado muchos triunfos, a base de sacrificios.

Ella sabe lo que es levantarse temprano para entrenar, ver a sus amigos disfrutar sin que ella pueda hacerlo, y trabajar con recursos propios.

Va para el Mundial, ¿cómo se gana el derecho de representar a Panamá?

Para representar a Panamá en el Mundial de Gimnasia primero hay que clasificar para ser selección del país, haciendo una serie de controles y competencias durante todo un año. Luego para ir al Mundial tienes que cumplir una serie de requisitos y puntajes, así se logra poder representar a Panamá en un Mundial.

¿Cómo se preparó para esta cita mundialista?

Entrené a doble jornada, tres veces a la semana y luego me fui una semana a una concentración en el Centro de Alto Rendimiento en Bogotá.

¿Cuáles son los tres triunfos más importantes en su carrera?

Gané oro en los Centroamericanos por equipos en 2018, también bronce en viga en los Centroamericanos de 2017 y representar a Panamá en el Mundial de Gimnasia, Stuttgart.

Expandir Imagen

Después del Mundial, ¿cuál es su próximo reto?

Pienso en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y Pacific Rim en 2019.

¿Cuáles son las cualidades que necesita una gimnasta para destacar?

Una gimnasta para destacar necesita: disciplina, deseo, esfuerzo y sacrificio, pero sobretodo amar el deporte.

Se siente apoyada por las instituciones que tienen que velar por mejorar el rendimiento de los atletas

En general, creo que sí, solo que este año nos dijeron que no nos podían ayudar en nada, por un asunto de la Federación. Quisiera que no se afecten mis notas académicas por faltar al colegio al entrenar o asistir a una competencia. También, quisiera poder asistir a una clínica de rehabilitación que estuviera más cerca del gimnasio (ahora mismo tengo que pagar cada sesión de terapia y además me toma una hora y media en ir y regresar).

Podría darnos, como atleta, algunos consejos que necesitaría la gimnasia panameña para mejorar

Para mejorar la gimnasia en Panamá, no solo se necesita un gimnasio con todos los equipos necesarios y un entrenador, sino también un fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, y entrenadores de atletas de alto rendimiento.

Para aquellos que quieran entrar a la gimnasia, ¿qué consejos les daría?

Ser persistentes en lo que les guste, aunque sea difícil, siempre tiene sus recompensas.

Cuando comenzó a entrenar en este deporte, ¿qué fue lo más difícil?

Cuando empecé lo más difícil fue acostumbrarme a ir a entrenar todos los días, aunque estuviera cansada.

¿Dónde estudia?

Estudio en el Instituto Italiano Enrico Fermi, en el décimo grado.

¿Cuál es su aparato preferido?

La barra.

¿Cuál es su comida preferida?

La mexicana.

¿Cuál es su música preferida?

Morat