Leclerc vence también en Italia, Ferrari tiene un nuevo héroe

El monegasco Charles Leclerc firmó su segunda victoria consecutiva en el Mundial de Fórmula 1, una semana después de haber ganado la carrera en Bélgica, al imponerse este domingo en el Gran Premio de Italia, con lo que Ferrari rompió además una sequía de triunfos en su país que duraba desde 2010.

Leclerc dominó en Monza a los Mercedes del finlandés Valtteri Bottas y del británico Lewis Hamilton, segundo y tercero en el podio. Por contra, el otro Ferrari, el del alemán Sebastian Vettel, fue decimotercero.

Absolute joy for Charles Leclerc on Sunday - but a very different day for his team mate...#F1#ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/sXevZVqnSs