Lewis Hamilton se impone tras fallas de Ferrari

El campeón del mundo de la Fórmula Uno, Lewis Hamilton, se vio beneficiado del fracaso más reciente de Ferrari y se llevó su primer triunfo de la temporada el domingo en el Gran Premio de Bahréin.

Parecía que la carrera iba a terminar con los pilotos de Ferrari, Charles Leclerc y Sebastian Vettel, en las primeras posiciones.

