Lorenzo Cain se roba jonrón para último 'out', Milwaukee vence a San Luis

El jardinero central de Milwaukee Lorenzo Cain sacó el último out al elevarse sobre el muro para robarle a José Martínez un jonrón para el empate, y los Cerveceros doblegaron el jueves 5-4 a los Cardenales de San Luis en el juego inaugural de la temporada.

Con al menos un jugador de los Cardenales en el bullpen alzando los brazos para celebrar, Cain engarzó el batazo del venezolano Martínez entre el jardín derecho-central. Eufórico, Cain tiró la pelota al aire mientras los Cerveceros festejaban su victoria.

Christian Yelich, tras ganar el premio al Jugador Más Valioso la pasada temporada, adelantó a Milwaukee al conectar un conectar un jonrón de tres anotaciones ante Miles Mikolas en el tercero.

Los 45.304 aficionados en el Miller Park rugieron cuando Yelich recorrió las bases.Mike Moustakas y el pitcher venezolano Jhoulys Chacín también jonronearon por los Cerveceros, en una actuación que evocó su marcha a la serie de campeonato de la Liga Nacional en octubre pasado. Josh Hader retiró a los primeros dos bateadores antes que la jugada de Cain selló el rescate.

El venezolano Chacín (1-0) ponchó a siete en 5 1/3 innings en su tercera apertura en un juego inaugural. También ayudó a su causa con dos hits, al dar un sencillo y anotar con el batazo de Yelich. Pegó el segundo jonrón de su carrera en el quinto, pescando un lanzamiento en cuenta de 2-2 de Mikolas que cayó en el bullpen de Milwaukee en el izquierdo-central.

