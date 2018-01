Lorenzo Cain pacta con Milwaukee por 5 años y 80 millones de dólares

El jardinero Lorenzo Cain y los Cerveceros de Milwaukee pactaron un contrato por cinco años y 80 millones de dólares, dijo una persona con conocimiento de las negociaciones. La persona habló con The Associated Press bajo la condición de no ser identificada, porque todavía no se ha anunciado el acuerdo.

El agente libre surgió de las divisiones inferiores de los Cerveceros antes de ser canjeado a los Reales de Kansas City, donde se convirtió en una de las piezas esenciales del plantel que ganó la Serie Mundial de 2015.

El guardabosque de 31 años bateó .300 con 15 jonrones y 26 bases robadas la temporada pasada. Los Cerveceros también adquirieron al jardinero Christian Yelich en un canje con los Marlins de Miami, en un intento por reforzar el plantel y retar la supremacía de los Cachorros de Chicago en la División Central de la Liga Nacional.

Cain fue seleccionado por los Cerveceros en la 17ma ronda del draft de 2004, antes de ser enviado a Kansas City en un canje antes de la temporada de 2011.