Maicon no dejará el Inter

ROMA, Italia. (AP).-El defensor brasileño Maicon desmintió hoy, jueves 6 de octubre, que desee dejar el Inter, precisión que hizo ante una seguidilla de rumores y comentarios que afirmaban que tenía lista las maletas para irse del club de Milán.



"Jamás he pensado en irme del Inter, donde me siento feliz", expresó al Inter Channel. Recordó que algunos dijeron que "me iría, incluso un representante, que no es mi representante, pero no es cierto, estoy trabajando para dar mi contribución, y basta".



Lamentó que "salen cosas que no están bien, que son mentiras, pero yo aquí con el Inter estoy feliz".



Maicon llegó al Inter en 2006 y es una de sus piezas fundamentales, tanto en la defensa como en el ataque, con sus rápidas y eficaces incursiones por el lateral derecho.