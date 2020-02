El Málaga quiere firmar su primer victoria ente el Valencia en once años

MÁLAGA, España (EFE). -El Málaga CF se juega buena parte de sus aspiraciones de clasificarse para la Liga de Campeones mañana ante el Valencia, tercer clasificado y a solo tres puntos, un rival al que no gana desde hace once años.El equipo malagueño pretende dejar atrás su racha de tres jornadas sin conocer la victoria: derrota ante el Villarreal (2-1) y empates con la Real Sociedad y Osasuna, a uno, y busca un triunfo con el que ponga tierra de por medio con el Levante, su inmediato perseguidor, a tres puntos.Los enfrentamientos entre ambos equipos siempre han sido favorables al Valencia. La única victoria con la denominación de Málaga CF se remonta a la temporada 2000-01 cuando se impuso por 3-0 con tres goles del delantero panameño Julio César Dely Valdés, ya retirado.Además, el Valencia tiene buenos recuerdos de Málaga y de La Rosaleda, porque un año después, en la campaña 2001-02 se proclamó Campeón de Liga venciendo 0-2 al conjunto malagueño.El técnico Manuel Pellegrini no podrá repetir el once que igualó en la pasada jornada con Osasuna en el Reyno de Navarra, ya que ha sido baja de última hora el defensa Ignacio Monreal, con molestias físicas, por lo que tendrá que recomponer la defensa con la inclusión en el lateral izquierdo del portugués Eliseu Pereira.El Valencia viaja marcado por el golpe que supuso la eliminación europea ante el Atlético de Madrid y por el impacto de la lesión de su mejor jugador en los últimos partidos, Sergio Canales, pero consciente de que una victoria le dejaría a las puertas de la tercera posición de la Liga, principal objetivo en esta temporada.En el caso de que el resultado no le favorezca, el equipo que entrena Unai Emery deberá estar pendiente de los resultados del Málaga a partir de ahora, pero también de lo que hagan los equipos que le siguen en la clasificación y que todavía no han perdido las esperanzas de acabar entre los cuatro primeros.Desde el punto de vista deportivo, el Valencia tiene algunas bajas seguras para este encuentro, ya que Sergio Canales, con rotura de ligamentos, no volverá a jugar esta temporada, tal y como ha ocurrido con Éver Banega, mientras que el capitán, David Albelda, es baja por sanción.Por ello, Emery deberá introducir cambios en la alineación. Como es habitual, Vicente Guaita volverá a la titular en Liga en detrimento de Diego Alves, portero habitual en Europa. El resto de los cambios dependerán del estado anímico y de forma de los jugadores tras el varapalo ante el Atlético de Madrid. Los recambios naturales de Canales y Albelda deberían ser Tino Costa y Topal, pero es posible que Emery introduzca más variaciones en el equipo y dé opción a algunos de los que fueron titulares ante el equipo madrileño como Mathieu, Piatti o Pablo.