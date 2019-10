Manchester United y Roma no pasan del empate en sus partidos de la Europa League

Al Manchester United y a la Roma les sentó mal el viaje lejos de casa, tras no pasar del empate ante el AZ Alkmaar (0-0) y el Wolfsberg (1-1) respectivamente, este jueves en la 2ª fecha de la Europa League, en la que el Feyenoord derrotó al Porto (2-0).

Privados del lesionado Paul Pogba, el Manchester United sacó un triste punto en Holanda tras empatar sin goles.

Michael Liendl's long-range strike cancels out Leonardo Spinazzola's first-half opener here in Graz.#ASRoma#WACRomapic.twitter.com/Ndexr8wran